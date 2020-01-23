ليفربول ملك المباريات المسائية يستعد ليفترس ذئاب وولفرهامبتون الليلة في أول لقاء في تاريخهم يوم الخميس

ليفربول ملك المباريات المسائية يستعد ليفترس ذئاب وولفرهامبتون الليلة في أول لقاء في تاريخهم يوم الخميس

في مواجهة صعبة يهبط نادي ليفربول الذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضيفاً ثقيلاً على نادي وولفرهامبتون على ملعب استاد مولينيو في مدينة وولفرهامبتون الإنجليزية، الذئاب المفترسة جداً هذا الموسم تسعى إلى الفوز على المتصدر والصعود إلى المركز الخامس تحت تشيلسي، ليضمن مقعده في الدوري الأوروبي، قبل بداية الجولة الرابعة والعشرون وولفرهامبتون يحتلون المركز السابع برصيد 34 بأداء أكثر من رائع مع المدرب المميز نونو سانتو الذي عادة ما يتألق أما كبار الدوري الإنجليزي.

فاز ليفربول في آخر 8 مباريات مسائية في الدوري الممتاز أي بعد السابعة مساءً مسجلاً 31هدفاً وتلقت شباكة 6 أهداف فقط، وهذه أول مباراة يخوضها فريق الوولفز في تاريخة يوم الخميس

توقيت مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الأسبوع 24

تٌلعب مباراة اليوم بين ليفربول ضد ولفرهامبتون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة حصرياً على قناة بي أن سبورت 2 بتعليق حفيظ الدراجي.

تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليوم

ليفربول المتصدر برصيد 64 نقطة من المتوقع أن يبدأ مباراة وولفرهامبتون بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبيرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: جوردان هندرسون – أدم لالانا – فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو.

ليفربول في أخر مبارياته في الدوري حقق فوزاً مهماً على مان يونايتد بهدفين مقابل لاشئ في مباراة مثيرة أستطاع النجم المصري محمد صلاح فيها فك عقدة عدم تسجيله في الشياطين الحمر منذ قدومه إلى الدوري الإنجليزي وسجل هدفاً مميزاً بصناعه من أليسون بيكر حارس المرمى في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وتقدم صلاح بالكرة من وسط الملعب بسرعته المعهودة ويسدد كرة من بين يدي دي خيا حارس المان يونايتد، وكان أحرز الهدف فان دايك من برأسية مميزة.