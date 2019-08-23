يستعد فريقي ليفربول وآرسنال لخوض المباراة التي تجمع بينهم في إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي، وتقام المباراة في الوقت الذي يقتسم فيه كلا الفريقين صدارة الدوري ولكن فارق الأهداف في صالح ليفربول، ويتطلع نادي ليفربول إلى الاستمرار في الحفاظ على الصدارة أمام آرسنال، كما يطمح آرسنال في خطف نقاط المباراة والصعود إلى قمة البريميرليج، كما يسعى نادي آرسنال لكسر هيمنة ليفربول على لقاءات الفريقين، في الوقت الذي يسعى فيه ليفربول لاستمرار فرض سيطرته على لقاءات الفريقين.

وخاض الفريقين مباراتى الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، حيث انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، واستطاع ليفربول تحقيق الفوز في مباراة الدور الثاني بنتيجة 5-1 في مباراة شهدت تسجيل روبرتو فيرمينو 3 أهداف وساديو ماني هدف ومحمد صلاح هدف.

تاريخ لقاءات الفريقين السابقة:

لعب الفريقين قبل هذه المباراة 66 مباراة كلها تحت شعار الاتحاد الإنجليزي، واستطاع نادي ليفربول تحقيق الفوز في 24 مباراة منها، بينما حقق نادي آرسنال الفوز في 20 مباراة، وانتهت 22 مباراة بين الفريقين بالتعادل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة السبت على ملعب آنفيلد بمدينة ليفربول الإنجليزية، وتبث في تمام الساعة الـ7.30 مساءً بتوقيت السعودية ، الساعة الـ6.30 مساءً بتوقيت القاهرة (الساعة الـ4.30 بتوقيت جرينتش)، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 2 مالكة الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة بالشرق الأوسط بالإضافة إلى القنوات الأجنبية الأخرى.