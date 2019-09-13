تعود مباريات الدوري الإنجليزي من جديد بعد توقف بسبب الارتباطات الدولية للمنتخبات، وتعود إلينا مباريات البريميرليج للأسبوع الخامس، والتي يستضيف فيها نادي ليفربول على ملعبه ووسط جماهير فريق نيوكاسل يونايتد في بداية مباريات هذا الأسبوع، هذه المباراة التي يخوضها نادي ليفربول وهو يتطلع للحفاظ على صدارته لجدول الدوري الإنجليزي، كذلك هروباً من ملاحقة نادي مانشستر سيتي له والذي يأتي في المركز الثاني من ترتيب الجدول، وكان ليفربول قد استطاع تحقيق الفوز خلال الأربع مباريات التي خاضها منذ بداية هذا الموسم وحقق خلالها العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.







على الناحية الأخري يدخل نادي نيوكاسل يونايتد هذه المباراة وهو يتطلع لتلافي النتائج السيئة للفريق منذ بداية الموسم الحالي، حيث مُنى الفريق بهزيمتين متلاحقتين في بداية الدوري وانتصر في ثالث مبارياته وتعادل في آخر مباراة له بالأسبوع الرابع، ويتطلع الفريق إلى العودة إلى النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز ليظل بالمنطقة الدافئة بجدول الدوري.

تاريخ مباريات الفريقين السابقة:







تواجه الفريقين خلال جميع مبارياتهم في 52 مباراة كانت 50 مباراة منهم بالدوري الإنجليزي ومبارتان فقط خلال بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حقق خلالها نادي ليفربول الفوز في 29 مباراة، بينما حقق نادي نيوكاسل يونايتد الفوز في 11 مباراة، وانتهت 12 مباراة بين الفريقين بالتعادل.

وكانت آخر مباريات الفريقين خلال مبارتي الذهاب والإياب الموسم الماضي، حيث تمكن ليفربول من الفوز في اللقاءين، فاز بالدور الأول بنتيجة 4-0 وعاد ليفوز في مباراة الدور الثاني بنتيجة 3-2.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة على ملعب آنفيلد بمدينة ليفربول الإنجليزية، وتبث في تمام الساعة الـ12.30 مساءً بتوقيت السعودية، الساعة الـ01.30 مساءً بتوقيت القاهرة (الساعة الـ11.30 صباحاً بتوقيت جرينتش)، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بالإضافة إلى القنوات الأجنبية الأخرى.