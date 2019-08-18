ليفربول يستعد لتجديد عقد صلاح ويرفع شعار الأغلى فى تاريخ النادى

عرض مالى ضخم يستعد نادى ليفربول الإنجليزى لتقديمه إلى اللاعب المصري “محمد صلاح” لتجديد عقده فى نادى ليفربول، ما يجعله الأعلى أجراً فى تاريخ الدورى الإنجليزى، وفى تاريخ نادى ليفربول.

فى تقريرها عن الفرعون المصرى، كشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزى، بأن محمد صلاح فى حال موافقته على عرض نادى ليفربول يمكنه أن يحصل على 22.4 مليون جنيه استرلينى بشكل سنوى، وبواقع 430 ألف جنيه استرلينى فى الأسبوع الواحد.

محمد صلاح الذى حقق مؤخراً مع ليفربول بطولتين فى غاية الاهمية، هما بطولة دورى أبطال أوروبا، وبطولة السوبر الأوروبى، وخاض منافسة شرسة مع غريمه “مانشستر سيتى” على لقب بطولة البريميرليج الموسم الماضى.

وهو أحد ركائز فريق الريدز، وهداف الدورى الإنجليزى على مدار موسمين، ويعتمد عليه المدير الفنى “يورجن كلوب” بشكل أساسي فى فريق ليفربول.

محمد صلاح، اللاعب المصرى الدولى، الذى اعتاد اللعب فى مركز الجناح الأيمن، حصد الكثير من الجوائز، ومنها :

– جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا عام 2018.

– جائزة أفضل هدف فى الموسم 2018.

– جائزة الاتحد الأفريقى لأفضل لاعب فى أفريقيا لأعوام 2017 و 2018.

– جائزة أفضل لاعب أفريقى مقدمة من BBC لأعوام 2017 و 2018.

– جائزة أفضل لاعب فى الدورى الانجليزى لعام 2018.

– جائزة الحذاء الذهبى فى الدورى الإنجليزى لأعوام 2018 و 2019.

– من أكثر 100 شخصية تأثيراً فى العالم لعام 2019 وفقاً لاختيار مجلة التايم الأمريكية.