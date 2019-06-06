ليفربول يسعى للتعاقد مع نيكولاس بيبي تحسباً لرحيل محمد صلاح في الصيف

وضع المدرب الألماني يورجن كلوب أنظاره على النجم الايفواري نيكولاس بيبي لاعب نادي ليل الفرنسي، وذلك تحسبا لرحيل نجم الريدز الدولي المصري محمد صلاح في الانتقالات الصيفية بعد أن كشفت صحيفة أس الاسبانية عن العروض المقدمة لمحمد صلاح وهناك ثلاث فرق كبرى تريد الحصول على خدمات محمد صلاح في الانتقالات الصيفية على رأسهم ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الانجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

يورجن كلوب يطلب نجم ليل الفرنسي

يعتبر الإيفواري نيكولاس بيبي أحد أفضل اللاعبين في الدوري الفرنسي والذي قاد فريقه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا والأداء المميز في الدوري الفرنسي وحصوله على المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 22 هدف بعد مبابي لاعب باريس الذي احرز 33 هدف، ويعتبر بيبي من أفضل المهاجمين في الدوري الفرنسي ويقدر ثمنه ب 80 مليون يورو ويقوم يورجن كلوب بمتابعة اللاعب الفترة القادمة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر 2019.

امكانية رحيل محمد صلاح

لم يتم حسم الجدل حول بقاء محمد صلاح في ليفربول أو الرحيل في الانتقالات الصيفية بعد العروض المقدمة من كبار أوروبا للدولي المصري الذي يبلغ من العمر 26 عاما، وقد أنهى محمد صلاح الموسم بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن ليفربول منذ 15 عاماً، ويسعى ليفربول في الموسم الجديد أن يحصل على بطولة الدوري الانجليزي والحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا، وأعلن يورجن كلوب أن محمد صلاح لم يقل لي وداعاً بدون مقدمات وهذا ما يجعل المتابعين في حيرة من أمرهم بعد تضارب الأخبار حول رحيل الدولي المصري محمد صلاح.