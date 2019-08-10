ليفربول يفوز على نورويتس سيتي بنتيجة 4/1 وصلاح يسجل أول أهدافه بالدوري الانجليزي للموسم الجديد 2019/2020

في أولي مباريات الدوري الانجليزي للموسم 2019/2020، نجح فريق ليفربول في اقتناص أولي ثلاث نقاط في الدوري الانجليزي وذلك بعدما نجح في الفوز على فريق نورويتش سيتي فى إطار مباريات الجولة الأولي من بطولة الدوري الانجليزي للموسم الجديد 2018/2019 والتي أقيمت على ملعب الانفليد معقل فريق ليفربول.ونجح اللاعب المصري الشهير محمد صلاح في تسجيل أول أهدافه بالمباراة.

تشكيل فريق ليفربول :-

بدأ فريق ليفربول مباراته مع فريق نورويتش سيتي بالتشكيل التالي :-

أليسون في حراسة المرمي، فى خط الدفاع (روبيسون، جوميز، فان ديك، أرنولد)، في خط الوسط (هيندرسون ، فاينالدوم، فابينيو) ، في خط الهجوم (محمد صلاح ، أوريجي، فيرمينو).

أهداف المباراة:-

الهدف الأول لفريق ليفربول سجله هانلي بالخطأ في مرماه، ثم سجل الهدف الثاني محمد صلاح، والهدف الثالث فان ديك، والهدف الرابع أوريجي) وسجل لفريق نورويتش سيتي اللاعب بوكي، وجميع أهداف ليفربول الأربعة جاءت في الشوط الأول للمباراة، أما هدف فريق نورويتش سيتي فقد جاء في الشوط الثاني من المباراة.

شهد الشوط الأول سيطرة كامل لفريق ليفربول على مجريات المباراة ، ونجح لاعبي فريق ليفربول في فرض سيطرتهم على كافة مجريات اللقاء وذلك بفضل لمسات محمد صلاح التي كان لها مفعول السحر في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل فريق ليفربول سيطرته شبه الكاملة على مجريات الأمور في المباراة ولكن دون جدوى على مرمي الخصم لينتهي اللقاء بين الفريقين بنتيجة 4 أهداف لفريق ليفربول مقابل هدف واحد فقط لفريق نورويتش سيتي.