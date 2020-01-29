ليفربول يفوز على وست هام يونايتد ويواصل صدارة الدوري الانجليزي

انتهت مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الجولة 24 من الدوري الانجليزي الممتاز بفوز ليفربول على وست هام، والتي استضافها ملعب لندن معقل فريق وست هام الذي يسعى للهروب من مناطق الهبوط، ودخل ليفربول المباراة مُتصدراً للدوري الانجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة بينما دخل وست هام المباراة برصيد 23 نقطة في المركز السابع عشر، وفشل فريق وست هام في كسر سلسلة انتصارات ليفربول الذي لم يخسر في أي مباراة من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز عام 2019-2020.

نتيجة مباراة ليفربول ووست هام

انتهت مباراة ليفربول ووست هام يونايتد ضمن اطار مباريات الجولة 24 من الدوري الانجليزي بفوز ليفربول بنتيجة 0/2، واستطاع الريدز ليفربول أن يحقق الفوز وتحقيق الثلاثة نقاط والوصول للنقطة 70 ومحاولة القضاء نهائيا على المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز للتفرغ للبطولة الكبرى بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيلة ليفربول ووست هام في مباراة الليلة من الدوري الانجليزي الممتاز:

ليفربول

وست هام

بطاقة مباراة ليفربول ووست هام

البطولة الدوري الإنجليزي الجولة 24 موعد المباراة 29-1-2020 توقيت المباراة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر القناة الناقله بي ان سبورت 1 معلق المباراة على محمد علي ملعب المباراة لندن

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