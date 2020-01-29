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ليفربول يفوز على وست هام يونايتد ويواصل صدارة الدوري الانجليزي

بواسطة عريبة أحمد

انتهت مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الجولة 24 من الدوري الانجليزي الممتاز بفوز ليفربول على وست هام، والتي استضافها ملعب لندن معقل فريق وست هام الذي يسعى للهروب من مناطق الهبوط، ودخل ليفربول المباراة مُتصدراً للدوري الانجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة بينما دخل وست هام المباراة برصيد 23 نقطة في المركز السابع عشر، وفشل فريق وست هام في كسر سلسلة انتصارات ليفربول الذي لم يخسر في أي مباراة من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز عام 2019-2020.

نتيجة مباراة ليفربول ووست هام

انتهت مباراة ليفربول ووست هام يونايتد ضمن اطار مباريات الجولة 24 من الدوري الانجليزي بفوز ليفربول بنتيجة 0/2، واستطاع الريدز ليفربول أن يحقق الفوز وتحقيق الثلاثة نقاط والوصول للنقطة 70 ومحاولة القضاء نهائيا على المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز للتفرغ للبطولة الكبرى بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيلة ليفربول ووست هام في مباراة الليلة من الدوري الانجليزي الممتاز:

ليفربول

ليفربول
تشكيلة ليفربول

وست هام

وست هام
تشكيلة وست هام

بطاقة مباراة ليفربول ووست هام

البطولةالدوري الإنجليزي
الجولة24
موعد المباراة29-1-2020
توقيت المباراة9:45 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقلهبي ان سبورت 1
معلق المباراةعلى محمد علي
ملعب المباراةلندن

ترتيب الدوري الانجليزي

فريقلعبفازتعادلخسرمتبقية+/-فرقنقاط
1ليفربول2423101415:564170
2مانشستر سيتي2416351427:653851
3ليستر سيتي2415361424:522848
4تشيلسي2412481432:41940
5مانشستر يونايتد249781429:36734
6توتنهام هوتسبير249781432:38634
7وولفرهامبتون2481061432:35334
8شيفيلد يونايتد248971423:25233
9ساوثهامتون2494111442:31-1131
10آرسنال2461261434:32-230
11كريستال بالاس247981428:22-630
12إيفرتون2486101435:28-730
13بيرنلي2493121438:28-1030
14نيوكاسل يونايتد2486101436:24-1230
15برايتون2467111434:27-725
16أستون فيلا2474131445:31-1425
17وست هام يونايتد2465131440:27-1323
18بورنموث2465131437:23-1423
19واتفورد2458111436:21-1523
20نورويتش سيتي2445151447:24-2317

عريبة أحمد
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