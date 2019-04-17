ليفربول يكتسح بورتو ويضرب موعد مع برشلونه فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزا كبيرا على نادي بورتو البرتغالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد فى مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب الدراجاو معقل الفريق البرتغالي.

وسجل الهدف الأول لفريق ليفربول اللاعب السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 26 بينما عزز المصري محمد صلاح التقدم بهدف ثاني فى الدقيقة 65 من تصويبة رائعة فى المرمي.

وقلص اللاعب ايدير ميليتو النتيجة بهدف أول للفريق البرتغالي فى الدقيقة 68 لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف قبل أن يتمكن روبيرتو فيرمينهو وفان دايك من إحراز الهدفين الثالث والرابع فى الدقيقتين 77 و 84 من عمر المباراة.

بهذه الفوز استحق فريق ليفربول الإنجليزي التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بمجموع المباراتين بسته أهداف مقابل هدف وحيد.

ويتواجه فريقي ليفربول وبرشلونه فى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا فيما سيكون الطرف الأخر هما ناديي أياكس امستردام الهولندي وتوتنهام الإنجليزي.

وعبر المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي عن سعادته، مؤكدا أن فريقه سيكون أمامه مباراة صعبة فى نصف النهائي أمام أحد أفضل الأندية فى العالم وعليه التجهيز لها من الآن.

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