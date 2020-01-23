ليفربول يواصل الانتصارات ويبتعد بصدارة جدول ترتيب البريمرليج

انتهت مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي بفوز ليفربول بالثلاثة نقاط، ضمن اطار مباريات الجولة 24 من البريمرليج، واستضاف ملعب مولينيو معقل نادي وولفرهامبتون مباراة كبيرة من العيار الثقيل والتي شهدت حضور جماهيري كبير، واستطاع ليفربول أن يواصل الانتصارات والابتعاد كثيراً بصدارة جدول الترتيب، وفشل وولفرهامبتون من كسر الرقم القياسي والفوز على ليفربول والوصول للمركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي.

نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

انتهت مباراة ليفربول وولفرهامبتون بفوز ليفربول بنتيجة 1/2 في الجولة 24 من الدوري الانجليزي الممتاز، ودخل ليفربول المباراة برصيد 64 نقطة من اجمال 22 مباراة، ودخل نادي وولفرهامبتون المباراة برصيد 34 نقطة في المركز السابع وفشل في تحقيق الفوز للوصول للنقطة 37 التي تضعه مباشرة في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوربي.

تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيل ليفربول وولفرهامبتون في مباراة الليلة في الدوري الانجليزي على ملعب مولينيو:

ليفربول

وولفرهامبتون

بطاقة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

البطولة الدوري الإنجليزي الجولة 24 موعد المباراة 23-1-2020 توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر القناة الناقله بي ان سبورت 2 معلق المباراة حفيظ الدراجي ملعب المباراة مولينيو

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