ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بهذا المبلغ

وافق نادي ليفربول الإنجليزي متمثلا في مجلس الإدارة على بيع اللاعب المصري المحترف في صفوف الفريق الأول محمد صلاح، وجناح الفريق والمنتخب الوطني، وذلك أثناء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدا أن الفرصة سانحة أكثر حال الفوز بالدوري الإنجليزي لليفربول، هذا الموسم.

إدارة ليفربول توافق على رحيل صلاح

ونشر موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، ما يفيد التأكيد من موافقة إدارة ليفربول واستعدادها لبيع ورحيل محمد صلاح ، وذلك بعد الانتهاء من الموسم الجاري، خصوصا أن هناك طلبا كبيرا على اللاعب الدولي محمد صلاح، نتيجة أدائه المميز خلال الأعوام الماضية.

بيع صلاح بـ250 مليون يورو

وتابع «ميركاتو» الموقع الإيطالي نشره عن تفاصيل بيع اللاعب محمد صلاح وأن ليفربول يسعى لتحقيق أكبر وأقصى عائد مادي من بيع محمد صلاح وأنها سوف ترصد مبلغ 250 مليون يورو، على الأقل مقابل إتمام صفقة البيع، وأنها تكون أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

تألق محمد صلاح

واصل محمد صلاح تألقه خلال مباراة فريقه أمس في منافسات الدوري الإنجليزي؛ إذ سجل اللاعب المحترف هدفين ، أدى إلى فوز فريقه وتقدمه على أرسنال، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، لينفرد ليفربول بقمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.