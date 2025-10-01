ليلة الأبطال.. موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة والمعلق وتشكيل البارسا

أقل من ساعتين تفصل عشاق كرة القدم في كل مكان عن مباراة من العيار الثقيل ستجمع برشلونة الإسباني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن دوري أبطال أوروبا 2025. وفي هذا الإطار، نستعرض لكم من خلال سطور هذا المقال كافة التفاصيل عن المباراة وموعدها والمعلق والقناة الناقلة.

متى تنطلق مباراة بي إس جي (PSG) ضد البارسا؟

من المُقرر أن تنطلق أحداث المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025. ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن نقل مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان مشفرة عبر تردد قناة بي إن سبورت 1، مع إقامة استديو تحليلي مميز من نخبة من نجوم التحليل للحديث عن أبرز النقاط الفنية في هذه المواجهة الكروية المرتقبة.

من هو معلق مباراة برشلونة اليوم؟

تم إسناد مهمة التعليق على مباراة برشلونة ضد باريس إلى المعلق المميز حسن العيدروس، الذي يُضفي بصوته وتعليقاته متعة كروية خاصة إلى المباريات.

تشكيلة برشلونة المتوقعة لمباراة اليوم

يُتوقع أن يعتمد المدير الفني على تشكيلة هجومية في مواجهة الليلة، مُوزعة على النحو التالي:

حراسة المرمى، يستقر الاختيار في مركز حراسة المرمى على الحارس المخضرم فويتشيك تشيزني، ليكون صمام الأمان الأخير للفريق.

خط الدفاع، سيُشكل هذا الخط رباعي دفاعي يجمع بين القوة والقدرة على بناء اللعب. يضم هذا الخط كلًا من: جول كوندي، وأندرياس كريستنسن، وإريك جارسيا، بالإضافة إلى جيرارد مارتين.

خط الوسط، يُعد هذا الخط هو المحرك الرئيسي للفريق، حيث سيتولى الثنائي فرينكي دي يونغ وبيدري مهام السيطرة على إيقاع المباراة وتمرير الكرات الحاسمة، مع التبادل بين الأدوار الدفاعية والهجومية.

خط الهجو، يقود القاطرة الهجومية النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي كرأس حربة صريح. ويُسانده ثلاثي مهاري ونشيط في المراكز خلفه: ماركوس راشفورد كصانع لعب أو وسط هجومي، ولامين يامال وداني أولمو على الأجنحة.