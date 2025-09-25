ليلة ليوناردو.. ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد الأخدود 3-1 بالدوري السعودي

شهدت الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2026-2025 مواجهة قوية جمعت بين الهلال والأخدود على أرضية ملعب المملكة أرينا، وانتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة حبست أنفاس الجماهير.

ملخص المباراة

الأخدود فاجأ الهلال بهدف مبكر في الدقيقة 14 عن طريق لاعبه خالد ناري، ليضع الفريق الأزرق في موقف صعب ويشعل أجواء اللقاء منذ بدايته. ورغم محاولات الهلال للعودة، اصطدم بدفاع منظم وحارس متألق. قبل أن يتمكن البرازيلي ماركوس ليوناردو من تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

ريمونتادا الهلال اليوم

ولم يتوقف ضغط الهلال عند ذلك الحد، حيث نجح المدافع تيبو هيرنانديز في تسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ليقلب الطاولة ويمنح فريقه الأفضلية قبل الاستراحة. في الشوط الثاني، واصل الهلال سيطرته على مجريات اللعب، ليعود ليوناردو مجدداً ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 79، ليحسم اللقاء بشكل رسمي لصالح الأزرق.

بهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده في جدول ترتيب دوري روشن، بينما بقي الأخدود يعاني في المراكز المتأخرة.

وفي الختام، نال ماركوس ليوناردو جائزة رجل المباراة بعدما قاد فريقه بتسجيله هدفين وصناعة الفارق في واحدة من أصعب المواجهات.