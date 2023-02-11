ليليبو مكابي لاعب الهلال السوداني.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

يُقدم الكونغولي ليليبو مكابي مباريات أكثر من رائعة مع نادي الهلال السوداني منذ انتقاله حتى الآن ليكون واحد من أبرز مهاجمي الدوري السوداني وإفريقيا، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم ليليبو مكابي لاعب الهلال السوداني، وأهم المعلومات عن هذا اللاعب، وأرقام مكابي التهديفية، والفرق التي لعب لها من قبل.

معلومات عن ليليبو مكابي لاعب الهلال السوداني