ليليبو مكابي لاعب الهلال السوداني.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

يُقدم الكونغولي ليليبو مكابي مباريات أكثر من رائعة مع نادي الهلال السوداني منذ انتقاله حتى الآن ليكون واحد من أبرز مهاجمي الدوري السوداني وإفريقيا، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم ليليبو مكابي لاعب الهلال السوداني، وأهم المعلومات عن هذا اللاعب، وأرقام مكابي التهديفية، والفرق التي لعب لها من قبل.
معلومات عن ليليبو مكابي لاعب الهلال السوداني
- ليليبو مكابي لاعب الهلال من مواليد جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1997 (25 عامًأ).
- هو لاعب دولي كونغولي يلعب في مركز الجناح، يمتلك سرعات عالية ومهارات فنية كبيرة.
- لعب لمنتخب الكونغو الأول 9 مباريات حتى الآن وسجل هدفًا واحدًا.
- بدأ مسيرته مع نادي من إيسواتيني وهو إمبابان سوالوز.
- ثم أنتقل لنادي رينايسانس الكونغولي وسجل له 6 أهداف.
- في 2020 انتقل مكابي إلى العملاق الكونغولي فيتا كلوب.
- في آخر مواسمه مع فيتا كلوب شارك في 8 مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وسجل 3 أهداف، واحد من تلك الأهداف كان في الأهلي المصري بالقاهرة.
- انضم ليليبو للهلال في صيف 2022 وسجل معه حتى بداية فبراير 2023 عدد 7 أهداف.