مؤمن زكريا: الأهلى تجاهلنى وترك آل شيخ وقف جابنى

مؤمن زكريا اصابتى صعبة والأهلى لم يدعمنى ماديا وترك آل شيخ من تكلف مصاريف علاجى، تحدث اللاعب الدولى مؤمن زكريا أمس عبر برنامج الماتش مع الإعلامى هانى حتحوت عبر مكالمة تليفونية أوضح فيها عن الدعم الذى تلقاه من المستشار ترك ال شيخ وزير الترفيه فى المملكة العربية السعودية وأوضح أنه لم يتلقى دعم مادى من النادى الأهلى وانه غير متوقع تجاهل إدارة البيت الأحمر لحجم اصابتة، ونفى كل ما تردد فى مواقع التواصل الإجتماعى أنه يتلقى أدويه بأسعار خيالية، وأكد مؤمن زكريا أنه على أعتاب السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعمل فحص كامل عليه خلال الفترة المقبلة وتفسير أسباب الألم النفسى الشديد الذى يشعر بيه خلال هذه الأيام.

قدمت للأهلى كتير وكنت منتظر دعم مادى ومعنوى

أوضح الكابتن مؤمن زكريا أنه فى حالة حزن من النادى الأهلى بسبب عدم الإهتمام والتجاهل وأكد أنه قدم للنادى الأهلى وكنت مستنى أشوف اهتمام ودعم بقدر اللى عملته وضحيت بيه للأهلى، وكان نفسى أشوف دعم من الأهلى زى اللى عمله الرئيس الشرفى السابق للأهلى المستشار ترك آل شيخ وفى نهاية حوارة شكر المستشار ترك على دعمة والوقوف بجانبة، وأكد أنه رفض أن يتكلم أكثر من مرة بسبب خوفه الشديد من حزن جماهير النادى الأهلى الذى يعشقها وفى النهاية تمنى التوفيق للنادى الأهلى والحصول على بطولة أفريقيا هذا العام.