ماتسن لاعب تشيلسي.. تعرف على السيرة الذاتية للهولندي المتألق

نادي تشيلسي الإنجليزي سوف يُقدم في الموسم القادم فريقًا جديدًا ونجوم جدد لكرة القدم العالمية وسوف يأتي في مقدمتهم الهولندي إيان ماتسن، حيث من المرتقب أن يبزغ نجم هذا اللاعب الصاعد في سماء كرة القدم العالمية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للهولندي إيان ماتسن لاعب تشيلسي، والأندية التي لعب لها من قبل وإنجازات هذا اللاعب.

السيرة الذاتية للنجم إيان ماتسن لاعب تشيلسي

إيان ماتسن لاعب كرة قدم هولندي ترجع أصول عائلته إلى سورينام ولاعب تشيلسي رقم 38 المتألق من مواليد هولندا عام 2002 (21 عامًا)، يلعب في مركز المدافع الأيسر وفي مركز الدفاع، لعب لكل منتخبات هولندا السنية، ومن المرتقب أن يلعب لمنتخب هولندا الأول قريبًا جدًا، ماتسن وهو في سن 17 عامًا تحديدًا في 2018 انتقل لنادي تشيلسي قادمًا من بي إس في الهولندي، أعار تشيلسي اللاعب لنادي تشارلتون الإنجليزي، ثم لنادي كوفنتري سيتي، وفي موسم 2022-2023 أعاره تشيلسي لنادي بيرنلي، لعب ماتسن لبيرنلي 39 مباراة وسجل 4 أهداف.

إنجازات ماتسن لاعب تشيلسي:

– فاز مع منتخب هولندا تحت 17 سنة بكأس أمم أوروبا 2019.

– فاز مع نادي بيرنلي بدوري الشامبيونشيب الإنجليزي 2023 والصعود للدوري الممتاز.

– أفضل ظهير أيسر في الشامبيونشيب الإنجليزي 2023.

– كان ضمن فريق الموسم للشامبيونشيب 2023.