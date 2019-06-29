ماتش مصر الساعة كام.. اعرف موعد مباراة الفراعنة ضد أوغندا والقنوات الناقلة للقاء

موعد مباراة منتخب مصر وأوغندا القادمة في إطار بطولة أمم أفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخب لأول مرة، جديراً بالذكر أن المنتخب المصري خاض أول مباراه له في البطولة الحالية أمام زيمبابوي وانتهي اللقاء بفوز مصر ضد زيمبابوي بهدف دون مقابل، وفي الجولة الثانية من دور المجموعات فاز منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية بهدفين دون مقابل أحرزهم كل من المحمدي ومحمد صلاح.

مصر ضد أوغندا

خاض منتخب مصر حتى الآن مباراتين منذ إنطلاق البطولة أمام كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، وفاز في المباراتين، وخاض منتخب أوغندا مباراتين في أمم أفريقيا 2019 حتى الآن، في الجولة الأولي من دور المجموعات فاز على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدفين دون مقابل، بينما في الجولة الثانية تعادل إيجابياً أمام زيمبابوي، ويحتل منتخب مصر الآن صدارة المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة منتخب مصر وأوغندا

مع اقتراب موعد مباراة منتخب مصر وأوغندا والتي من المُقرر لها أن تُقام غداً الأحد الموافق 30 يونيو 2019 في تمام التاسعة مساءً على استاد القاهرة، جديراً بالذكر أن منتخب مصر قد ضمن التأهل رسمياً لدور ال 16 بعد فوزه في المباراة الماضية أمام الكونغو الديمقراطية، وسوف تُنقل المباراة على قناة أون سبورت الأرضية.

المباراة المناسبة الموعد القنوات الناقلة مصر ضد أوغندا الجولة الثالثة دور المجموعات أمم أفريقيا 2019 الأحد 30-6-2019

21:00 بتوقيت مصر.

22:00 بتوقيت السعودية. تايم سبورت الأرضية.

beIN SPORTS MAX HD1

وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة مصر ضد أوغندا لحظة بلحظة فور بدايتها وأيضاً ترتيب مصر بعد نهاية اللقاء.

ترتيب المجموعة الأولي أمم أفريقيا مجموعة منتخب مصر

يحتل منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط، والتي تضم كل من منتخب أوغندا، الكونغو الديمقراطية، وأخيراً زيمبابوي، ويأتي منتخب أوغندا في المركز الثاني حتى الآن برصيد 4 نقاط بعد أن فاز أمام الكونغو، وتعادل إيجابياً أمام زيمبابوي.

الكونغو الديمقراطية خاض مباراتين منذ إنطلاق المباراة لم يفز في أي مباراة ويحتل الآن المركز الرابع بدون نقاط، بينما زيمبابوي في المركز الثالث برصيد نقطة بعد أن تعادل إيجابياً أمام أوغندا في المباراة السابقة.