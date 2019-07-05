ماتش مصر الساعة كام.. اعرف موعد مباراة الفراعنة ضد جنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا ضمن مباريات دور الـ16 كأس أمم أفريقيا 2019، وقد تأهل منتخب مصر لدور الـ16 بعد حصوله على العلامة الكاملة في المجموعة الأولي والتي كانت تضم كل من منتخب أوغندا ومنتخب زيمبابوي وأخيراً منتخب الكونغو الديمقراطية، بينما استطاع منتخب جنوب أفريقيا التأهل لدور الـ16 ضمن أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

مصر ضد جنوب أفريقيا

خلال دور المجموعات فاز المنتخب المصري في أول لقاء له أمام نظيره زيمبابوي بهدف دون مقابل عن طريق تريزيجيه، وفي اللقاء الثاني فاز على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدفين دون مقابل بقدم صلاح والمحمدي، وفي اللقاء الثالث فاز على نظيره أوغندا بهدفين دون مقابل عن طريق صلاح والمحمدي أيضاً ليحصل منتخب مصر على العلامة الكاملة، بينما منتخب جنوب أفريقيا خلال دور المجموعات تلقي هزيمتين أمام كل من كوت ديفوار والمغرب، بينما فاز على نظيره ناميبيا بهدف دون مقابل.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

من المُقرر أن يكون موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2019 في إطار مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وسوف يُقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي، ويُنقل لقاء مصر ضد جنوب أفريقيا على قناة beIN SPORTS MAX HD1.

المباراة المناسبة الموعد القنوات الناقلة مصر ضد جنوب أفريقيا دور ال 16 كأس أمم أفريقيا 2019 21:00 بتوقيت مصر 22:00 بتوقيت السعوية beIN SPORTS MAX HD1 تايم سبورت الأرضية

وسوف نتابع معكم بتقنية التايم لاين نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا فور بداية اللقاء عبر موقع كلمة دوت أورج.

جدول مباريات اليوم السبت

يُقام اليوم السبت مباراتين في إطار بطولة كأس أمم أفريقيا نيجيريا ضد الكاميرون في تمام الساعة السادسة مساءً طبقاً لتوقيت القاهرة، ومصر ضد جنوب أفريقيا، بينما يُقام اليوم مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2019 بين الأرجنتين وتشيلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تُنقل مباراة الأرجنتين ضد تشيلي على قناة beIN SPORTS MAX HD3.