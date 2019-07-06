نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الدور ال16 لكأس الأمم الأفريقية التعادل السلبي بين الفريقين

لقد بدأت مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا منذ قليل ونحن في متابعة مستمرة طوال المباراة وحتى الآن لم يتم إحراز أى أهداف وأصبحت النتيجة تعادل سلبي بين الفريقين حتى الآن.

ماتش مصر وجنوب افريقيا اليوم السبت 6 يوليو في الدور ال 16 من النصف النهائي ضمن مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 مفاجات من العيار الثقيل يفاجئ المنتخب المصري جمهوره اليوم سنتابع معكم لحظية مباراة مصر وجنوب أفريقيا عبر موقعكم كلمة لمعرفة التشكيل المتوقع للمنتخب المصري أمام جنوب افريقيا ونتيجة المباراة وأهم أخبار محمد صلاح اليوم محبوب الجماهير حيث ينتظر منه الجمهور الكثير بأرض الملعب.

توقيت مباراة مصر مع جنوب أفريقيا اليوم

يخوض الفراعنة مباراة قوية اليوم مع نظيره منتخب جنوب أفريقيا في الدور ال16 لمباريات كأس أفريقيا 2019 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا بملعب القاهرة، يواصل المنتخب المصري انتصاراته مع مواجهات الفرق الأخري وفي حين فوزه على جنوب أفريقيا اليوم سوف يواجه نيجيريا المباراة القادمة، وقد أشادت الجماهير المصرية برباعي الفراعنة الذي يضم (النني – محمد صلاح – تريزيجيه – وحارس المرمي الشناوي) الذين يسعون لتحقيق الفوز بمباريات كأس أفريقيا.

التشكيل المتوقع للمنتخب المصري أمام جنوب أفريقيا

حارس المرمي محمد الشناوي

خط الدفاع محمود علاء – أحمد حجازي – أيمن أشرف – المحمدي

خط الوسط طارق حامد – عبد الله السعيد – النني

خط الهجوم محمد صلاح – مروان محسن – تريزيجيه

يحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى عقب فوزه على أوغندا بهدفين وأصبح رصيده 9 نقاط مقابل 4 نقاط لأوغندا، وفي استمرار نجاحته حيث استطاع الفراعنة فوز الثلاث مباريات السابقة بنجاح كبير وبتوفيق من الله، سنواصل مع متابعينا من خلال التحديث كتابيا أحداث مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم ونتيجة المباراة.