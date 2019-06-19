ماذا قال أجيري عن مباراة مصر وزيمبابوي الافتتاحية؟

عُقد ظهر اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفي للمدير الفني المكسيكي لمنتخب مصر خافيير أجيري، ومعه لاعب المنتخب أحمد المحمدي، وذلك للحديث عن مباراة مصر وزيمبابوي والتي تقام يوم الجمعة في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تقام بمصر حتى منتصف يوليو القادم، وقال أجيري “أتابع منذ فترة منتخب زيمبابوي، وأعرف كل صغيرة وكبيرة عنه”، مضيفا “منتخب زيمبابوي فريق قوي، وهو يستحق التواجد في أمم أفريقيا”، مؤكدا أن منتخب مصر يدخل المباراة بتركيز كبير لأهمية مباراة الافتتاح وبداية المشوار نحو اللقب، مضيفا أن المنتخب يدخل المباراة لتحقيق فوز هام، وأن هدفنا هو تحقيق لقب البطولة الحالية.

كما عبر خافيير أجيري عن سعادته بنجاح المعسكر الحالي، على الرغم من الصعوبات والتي كان أكبرها عدم انتظام مسابقة الدوري المصري، وعدم انتهاء الموسم قبل بطولة أفريقيا، مما أصاب الكثير من اللاعبين بالإرهاق، وأثنى أجيري على نجم المنتخب محمد صلاح واصفا إياه باللاعب الرائع، وقال أن صلاح ملتزم تماما بالمعسكر مثل باقي اللاعبين، وللكل هدف واحد وهو تحقيق بطولة أفريقيا.

ومن جانبه، تعهد نجم المنتخب أحمد المحمدي بتحقيق بطولة أمم أفريقيا 2019، مؤكدا أن المنتخب جاهز للبطولة تماما، وعن رؤيته للمجموعة الأولى وهي مجموعة مصر، قال المحمدي أنها مجموعة متوازنة لكنها ليست سهلة، وأكد أن الجمهور ستشكل قوة هامة لدعم المنتخب نحو تحقيق لقب الكان.