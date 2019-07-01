ماذا قال محمد الشناوى عن مباراة منتخب مصر وأوغندا بأمم إفريقيا

أكد اللاعب محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، أن جماهير الكرة المصرية هي الداعم الأول للاعبى الفريق والمنتخب فى كافة المباريات وخاصة مباراة اليوم بين منتخب مصر أمام أوغندا، التى أقيمت على إستاد القاهرة، وتأهل الفريق من خلالها إلى دور السادس عشر وصدارة المجموعة الأولى، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف حارس منتخب مصر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مباراة اليوم بين منتخب مصر ضد أوغندا شهدت منافسات شرسة، مؤكدًا أن لاعبى منتخب مصر كانوا على خطى ثابتة وتم اللعب بشكل ثابت، وسط تمسك اللاعبين خلال مباراة اليوم بالتقدم والتأهل لأبعد مدى بالبطولة الإفريقية، وحصد لقب البطولة 2019.

وأشار جنش، أن الجماهير المصرية كانت خلال مباراة اليوم أمام أوغندا، هى اللاعب الأول فى فريق المنتخب وليست الرقم 12، لافتًا لأن ظهور الجماهير فى المدرجات كل مباراة ومساندتها للاعبين هو مايساعدهم على تحقيق الإنتصارات، مؤكدًا على ضرورة تحقيق الانتصارات واستمرار نتائج الفوز للمنتخب حتى نهاية البطولة وحصد اللقب.

وطالب حارس منتخب مصر، من جماهير الكرة المصرية الدعاء لصديقة محمود جنش والعودة للعب مرة أخرى، حيث أصيب “جنش”، بقطع وتر اكليس خلال تدريبات الفريق يوم الجمعة الماضية، استعدادًا لمباراة اليوم التي كانت بين منتخب مصر ضد أوغندا، واستبعد على إثر هذه الإصابة من صفوف المنتخب.

وتغلب منتخب مصر خلال مباراة اليوم على نظيره الأوغندى بهدفين مقابل لاشى، فى المباراة التى أقيمت على ملعب إستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية 2019، وتصدر منتخب الفراعنة المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية.

وتقام مباراة منتخب مصر فى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو 2019، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات.