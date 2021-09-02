ماذا قال عصام الصبحي صاحب هدف عمان التاريخي في مرمى اليابان؟

نجح منتخب عمان في تحقيق فوز تاريخي على منتخب اليابان على ملعب الأخير بنتيجة 1-0، أحرز هدف اللقاء الوحيد عصام الصبحي والذي شارك في أخر دقائق تلك المباراة بعدما حل بديلا، فوز اليوم، منح المنتخب العماني ثلاث نقاط في بداية مشواره بالمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

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وبعد نهاية اللقاء، قال المتألق عصام الصبحي “الحمد لله الذي رزقنا بهذا الفوز وكنا نستحق تلك النتيجة الإيجابية، وقد جاء هذا الفوز بعد مجهود كبير من الجهازين الفني والإداري ومن زملائي في المنتخب”، وعبر عن سعادته لأنه شارك في هذا والفوز وتسجيل الهدف بعد مشاركته في الشوط الثاني وأكد أنه كان في قمة التركيز، واختتم عصام الصبحي حديثه قائلا “الشعب العماني يستحق هذا الفوز، ويستحق أن يكون سعيدا وفخورا بنا”.