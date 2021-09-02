ماذا قال عصام الصبحي صاحب هدف عمان التاريخي في مرمى اليابان؟

بواسطة محمود عطا الله
عصام الصبحي نجم منتخب عمان عصام الصبحي نجم منتخب عمان

نجح منتخب عمان في تحقيق فوز تاريخي على منتخب اليابان على ملعب الأخير بنتيجة 1-0، أحرز هدف اللقاء الوحيد عصام الصبحي والذي شارك في أخر دقائق تلك المباراة بعدما حل بديلا، فوز اليوم، منح المنتخب العماني ثلاث نقاط في بداية مشواره بالمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.
إقرأ أيضًا: موعد مباراة عمان والسعودية القادمة
وبعد نهاية اللقاء، قال المتألق عصام الصبحي “الحمد لله الذي رزقنا بهذا الفوز وكنا نستحق تلك النتيجة الإيجابية، وقد جاء هذا الفوز بعد مجهود كبير من الجهازين الفني والإداري ومن زملائي في المنتخب”، وعبر عن سعادته لأنه شارك في هذا والفوز وتسجيل الهدف بعد مشاركته في الشوط الثاني وأكد أنه كان في قمة التركيز، واختتم عصام الصبحي حديثه قائلا “الشعب العماني يستحق هذا الفوز، ويستحق أن يكون سعيدا وفخورا بنا”.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

متى مباراة عمان والسعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 وما هي القنوات الناقلة؟

أخبار الرياضة

ترتيب مجموعة عمان في تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا المؤهلة لمونديال قطر


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.