ماذا قال فيليكس سانشيز عن مقابلة قطر وامريكا؟

انتهى منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة قطر وأمريكا في نصف نهائي بطولة الكأس الذهبية 2021 بالولايات المتحدة الأمريكية، وقال الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري “هدفنا عندما نقابل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية هو التأهل للمباراة النهائية”، مضيفًا “الإرهاق لن يؤثر على هدفنا، ونشعر بالحماس لمباراة الغد”، حارس منتخب قطر مشعل برشم شارك في المؤتمر الصحفي، مؤكدًا أن المباراة سوف تكون صعبة، لكن هدف المنتخب القطري هو التأهل للنهائي، وقال أن تجربة المشاركة في الكأس الذهبية تجربة رائعة.

موعد مباراة قطر وأمريكا في قبل نهائي الكأس الذهبية 2021 والقنوات الناقلة

القنوات التي تذيع مباراة منتخب قطر في قبل نهائي الكأس الذهبية 2021 سوف تكون قناة الكأس الثالثة المفتوحة، وقناة بي إن سبورتس 1 بريميوم، تُقام المباراة على ملعب أوستن إف سي، حيث يواجه الأدعم صاحب الملعب والجمهور، هذا ومن المرتقب أن يدعم المنتخب القطري الجماهير من الجاليات العربية بأمريكا، موعد مباراة قطر وأمريكا عند الساعة 2.30 من فجر يوم الجمعة 30 يوليو 2021 بتوقيت قطر والسعودية.