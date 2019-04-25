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ماذا قال لاسارتي بعد فوز الأهلي على المصري

كتب محمود عطا الله آخر تحديث

عبر المدير الفني للأهلي مارتن لاسارتي عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على المصري البورسعيدي اليوم، مؤكدا أن فوز الفريق هو فوز وانتصار مستحق، مضيفا أن اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم على الرغم من إهدار الكثير من الفرص السهلة للتسجيل، وأكد لاسارتي أن الأهلي حقق فوز مهم على فريق قوي وصعب، والأهم من هذا أن الانتصار جاء في ظل غيابات كثيرة في صفوف الفريق، وقال لاسارتي أن الأهلي كان الفريق الأفضل في مباراة بيراميدز الماضية، وأضاف “لم نكن نستحق الخسارة”، وأكد أنه سيعمل خلال الفترة القادمة لمعالجة أخطاء إهدار الفرص السهلة.

الخطيب يرسل رسالة للفريق:
أرسل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رسالة شكر للاعبين على الأداء المتميز والرجولي اليوم، مؤكدا أن الفريق قدم مباراة متكاملة من حيث الأداء والنتيجة، وأشاد بالروح القتالية للفريق والذي منحهم الفوز المستحق، هذا وقد قرر الأهلي منح مكافأة الفوز للفريق، ووقف القرار السابق بتجميد مستحقات اللاعبين.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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