ماذا قال لاسارتي بعد فوز الأهلي على المصري

عبر المدير الفني للأهلي مارتن لاسارتي عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على المصري البورسعيدي اليوم، مؤكدا أن فوز الفريق هو فوز وانتصار مستحق، مضيفا أن اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم على الرغم من إهدار الكثير من الفرص السهلة للتسجيل، وأكد لاسارتي أن الأهلي حقق فوز مهم على فريق قوي وصعب، والأهم من هذا أن الانتصار جاء في ظل غيابات كثيرة في صفوف الفريق، وقال لاسارتي أن الأهلي كان الفريق الأفضل في مباراة بيراميدز الماضية، وأضاف “لم نكن نستحق الخسارة”، وأكد أنه سيعمل خلال الفترة القادمة لمعالجة أخطاء إهدار الفرص السهلة.

الخطيب يرسل رسالة للفريق:

أرسل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رسالة شكر للاعبين على الأداء المتميز والرجولي اليوم، مؤكدا أن الفريق قدم مباراة متكاملة من حيث الأداء والنتيجة، وأشاد بالروح القتالية للفريق والذي منحهم الفوز المستحق، هذا وقد قرر الأهلي منح مكافأة الفوز للفريق، ووقف القرار السابق بتجميد مستحقات اللاعبين.

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