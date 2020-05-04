ماركا الإسبانية “مبروك للأهلي ” بعد فوزه باستفتاء أفضل شعار نادي فالعالم

فاز شعار النادي الأهلي المصري باستفتاء صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة عن أفضل شعار نادي في العالم ، وقد هنئت “ماركا” النادي الأهلى عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر ودونت” مبروك للأهلي “، ويذكر أن الصحيفة الرياضية الأشهر في تاريخ إسبانيا كانت قد فتحت للجماهير باب التصويت الاسبوع الماضي من أجل اختيار أفضل شعار لنادي كرة قدم من بين 50 نادي حول العالم .

ونافس شعار النادي الأهلي في هذا الاستطلاع بقوة بين شعارات أفضل الأندية العالمية، حتى استطاع أن يقتنص الفوز بلقب أفضل شعار نادي على مستوى العالم من بين شعار 50 نادي رشحتهم ماركا الإسبانية لهذا لتصويت الجماهير،ولم يكن بين شعارات هذه الأندية شعارات أندية عربية سوى شعار النادي الأهلي كلاً من نادي الوداد والرجاء المغربيين .

الأندية التي فازت شعارتها بالمركز الثاني والثالث في الاستفتاء

وقد تصدر في بداية الاستفتاء شعار نادي فلومينينسي البرازيلي الذي جعل أغلب التي التكهنات تدور حول فوزه بلقب النادي صاحب الشعار الأفضل في عالم كرة القدم، أن تصويتات الجماهير أحدثت انقلاب في الموازيين ، حيث صوت 14 مليون شخص على الاستفتاء حصد النادي الأهلي منهم على 3 مليون صوت جعلته يفوز بالاستفتاء ونافصة بقوة كلاً من نادي الوداد المغربي الذي حصل 2.9 مليون صوت، بينما لم يكمل نادي فلومينينسي البرازيلي مسيرة تصدر الاستفتاء وحصل شعاره على المركز الثالث برصيد 168 ألف صوت .