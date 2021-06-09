ماكينة الأهداف.. من هو فينسنت أبو بكر لاعب النصر الجديد؟

نجح نادي النصر السعودي في إبرام صفقة ناجحة خلال موسم الانتقالات الصيفية 2021 الحالية، تلك الصفقة الهامة هي التعاقد مع المهاجم الكاميروني “الفذ” فينسنت أبو بكر، حيث أكد خبراء اللعبة أن فينسنت أبو بكر سوف يكون أحد أهم نجوم وهدافي الدوري السعودي في الموسم القادم، ونستعرض من خلال هذا التقرير احصائيات فينسنت أبو بكر لاعب النصر الجديد والسيرة الذاتية له، والأندية التي لعب لها هذا المهاجم الكاميروني من قبل، وإنجازات أبو بكر على مستوى الأندية والمنتخبات.

السيرة الذاتية فينسنت أبو بكر لاعب النصر الجديد

فينسنت أبو بكر هو بطل أمم إفريقيا 2017 مع منتخب الكاميرون، وهو من حسم تلك البطولة برأسية فاصلة في شباك مصر خلال المباراة النهائية، أبو بكر لاعب النصر الجديد من مواليد الكاميرون عام 1992، يبلغ من العمر 29 عامًا، يلعب في مركز المهاجم وهو لاعب نادي بورتو السابق، لعب فينسنت أبو بكر لمنتخب الكاميرون الأول 71 مباراة وسجل 25 هدفا.

احصائيات وإنجازات فينسنت أبو بكر لاعب النصر الجديد

أبو بكر مهاجم النصر الجديد بدأ مسيرة النجومية في عالم كرة القدم مع نادي القطن الكاميروني وحقق معه لقب الدوري الكاميروني 2010، بعدها بدأ مسيرة الاحتراف الأوروبية من خلال الدوري الفرنسي، حيث لعب أولا مع نادي فالنسيان قبل أن ينتقل لنادي لوريان، من 2014 لعب لنادي بورتو البرتغالي، ثم انتقل إلى بشكتاش التركي، وحقق مع بشكتاش الدوري التركي مرتين 2017 و 2021 كما حقق كأس تركيا 2021، ومع بورتو فاز أبو بكر بالدوري البرتغالي مرتين 2018 و 2020 وكأس البرتغال 2020 وكأس السوبر البرتغالي 2018.