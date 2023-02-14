مامادو سورو لاعب القادسية.. تعرف إلى السيرة الذاتية لهذا المهاجم المتألق
نجح نادي القادسية الكويتي، في ضم صفقة هجومية مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2022، وهي صفقة ضم المهاجم الإيفواري مامادو سورو، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم مامادو سورو لاعب القادسية الكويتي، وأرقام هذا اللاعب، والأندية التي لعب لها من قبل، وإنجازات مامادو والبطولات التي حققها.
معلومات عن مامادو سورو لاعب القادسية الكويتي
- مامادو سورو نانجا لاعب القادسية الكويتي من مواليد كوت ديفوار عام 1993 (30 عامًا).
- يلعب في مركز المهاجم، لعب لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي.
- حقق مامادو سورو لقب دوري المحترفين العماني عام 2016 مع نادي النصر.
- فاز بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي 2022 مع نادي الخليج.
- لعب مامادو من قبل لنادي لومان الفرنسي، مثل الفريق في 62 مباراة وسجل 20 هدفًا.
- لعب في الدوري الدنماركي.
- لنادي النصر العماني لعب 20 مباراة وسجل 11 هدفًا.
- لاعب القادسية مامادو لعب للبكيرية السعودي 35 مباراة وسجل 15 هدفًا.
- لعب لنادي الخليج السعودي 37 مباراة وسجل 16 هدفًا.