مامادو سورو لاعب القادسية.. تعرف إلى السيرة الذاتية لهذا المهاجم المتألق

نجح نادي القادسية الكويتي، في ضم صفقة هجومية مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2022، وهي صفقة ضم المهاجم الإيفواري مامادو سورو، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم مامادو سورو لاعب القادسية الكويتي، وأرقام هذا اللاعب، والأندية التي لعب لها من قبل، وإنجازات مامادو والبطولات التي حققها.

معلومات عن مامادو سورو لاعب القادسية الكويتي