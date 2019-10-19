عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز على موعد جديد وواحدة من مباريات القمة في ختام مباريات الأسبوع التاسع، وذلك بعد توقف المباريات بالدوريات الأوروبية كلها لارتباطات المنتخبات بتصفيات كأس الأمم الأوروبية، ويخوض نادي مانشستر يونايتد هذه المباراة وهو يقع بالمركز الـ12 بجدول الدوري بمجموع 9 نقاط، وذلك بعد البداية السيئة للفريق منذ بداية هذا الموسم، مانستشر يونايتد الذي لعب قبل هذه المباراة 8 مباريات استطاع خلالها تحقيق الفوز في مبارتين فقط، بينما تعادل الفريق في 3 مباريات ونال الهزيمة في 3 مباريات أيضاً.







أما في الناحية المقابلة فيحل ضيف المباراة نادي ليفربول على مباراة اليوم وهو صاحب العلامة الكاملة بعدد النقاط منذ بداية الموسم، نادي ليفربول الذي يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة من 8 مباريات فاز بها جميعاً، ويتأهب ليفربول لحصد نقاط هذه المباراة استمراراً في سير قطار الانتصارات بالدوري.

تاريخ مواجهات الفريقين السابقة:







الفريقين لهم تاريخ كبير في عدد المواجهات المباشرة بينهم، ويسيطر نادي مانشستر يونايتد على مباريات الفريقين، حيث لعب الفريقين قبل هذه المواجهة 67 مباراة في جميع المسابقات المختلفة، تحقق الفوز لنادي مانشستر يونايتد خلال تلك المواجهات في 32 مباراة، بينما تمكن ليفربول من تحقيق الفوز في 20 مباراة، وانتهت 15 مباراة بين الفريقين بالتعادل.

وكانت آخر مباريات الفريقين بالدوري الموسم الماضي، والتي استطاع ليفربول الفوز في مباراة الدور الأول على ملعبه آنفيلد بنتيجة 3-1، بينما انتهت مباراة الدور الثاني بين الفريقين على أولد ترافورد بالتعادل السلبي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة الأحد على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر الإنجليزية، وتبث في تمام الساعة الـ06.30 مساءً بتوقيت السعودية، الساعة الـ05.30 مساءً بتوقيت القاهرة (الساعة الـ03.30 مساءً بتوقيت جرينتش)، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 2 والتي تبيث باللغة العربية، وقناة beIN SPORTS HD 11 EN والتي تبث باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى القنوات الأجنبية الأخرى.