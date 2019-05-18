مان سيتي ضد واتفورد |6-0|السيتي يفوز بالكأس للمرة الأولى منذ 2011

مان سيتي ضد واتفورد،أحرز مان سيتي لقب كأس الإتحاد الإنجليزي وذالك بعد فوزه الكبير على واتفورد في المباراة التي التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب ويمبلي الشهير، ليحرز السيتي اللقب الثالث له هذا الموسم بعد كأس الرابطة على حساب تشيلسي بركلات الترجيح ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع شيق ومثير أمام مع العملاق نادي ليفربول.

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ملخص مباراة مان سيتي ضد واتفورد

دخل مان سيت المباراة بقوة حيث سيطر إستحوذ على الكرة بنسبة بلغت أكثر من ستين في المائة، وبعد مرور ستة وعشرين دقيقة على صافرة البداية تمكن دافيد سيلفا من إفتتاح النتيجة للأزرق السماوي، ضغط السيتي تواصل لينجح الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والثلاثين من عمر المباراة.

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في الشوط الثاني وبعد مرور ربع ساعة سجل لاعب خط الوسط البلجيكي كيفن دي بروين الهدف الثالث،وزاد غابرييل جيسوس الغلة إلى أربعة أهداف في الدقيقة الثامنة والستين، ضغط السيتي تواصل ليثمر هدفا خامسا في الدقيقة الواحدة والثمانين بواسطة المهاجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ ،وعاد سترلينغ في الدقيقة السابعة والثمانين ليسجل الهدف الثالث له والسادس لفريقه ، النتيجة بقيت حالها إلى أعلن الحكم صافرة النهاية، ليتوج السيتي بلقب كأس الإتحاد الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخه والأولى له منذ عام 2011.