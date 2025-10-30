ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تتجه الأنظار مساء الخميس إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، حيث يلتقي الأهلي السعودي بنظيره الرياض ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة السعودية لما تحمله من طابع تنافسي وإثارة داخل المستطيل الأخضر.

موعد مباراة الأهلي والرياض

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والرياض يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، وتنطلق صافرة البداية في التوقيتات التالية:

08:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

09:30 مساءً بتوقيت أبوظبي

المباراة تأتي ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي وتشكل اختبارًا مهمًا للفريقين في سباقهما نحو تحقيق أهدافهما هذا الموسم.

القنوات الناقلة

تبث المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات ثمانية (Thmanyah)، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، وقد خصصت القناة بث المباراة على شاشة “ثمانية 1 HD” مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاء، يقدمها نخبة من المحللين ونجوم الكرة السعودية السابقين.

التعليق على المباراة

يتولى مهمة التعليق الصوتي على المباراة المعلق السعودي سليمان الشريف عبر قناة ثمانية 1 HD، حيث يُعرف بأسلوبه المميز في نقل أجواء المباريات وإضافة طابع من الإثارة إلى مجريات اللقاء.

كيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

توفر شبكة ثمانية بثًا مباشرًا عالي الجودة لمباراة الأهلي والرياض عبر الإنترنت من خلال تطبيق “ثمانية” الرسمي، والذي يمكن تحميله على أجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

كما يمكن للمشاهدين متابعة المباراة أيضًا عبر تطبيق “جاكو” (Jaaku)، الذي يتيح خدمة البث المباشر لجميع مباريات الدوري السعودي بجودة صورة عالية (HD) ودون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.