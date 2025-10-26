ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء الأحد 26 أكتوبر 2025 نحو العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو مواجهة تاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

ويكتسب اللقاء أهمية استثنائية، ليس فقط كونه يجمع بين الغريمين التقليديين، بل أيضًا لتأثيره المباشر على صدارة جدول الترتيب، حيث يتربع ريال مدريد على الصدارة برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة. لذا فإن الفوز في هذه المباراة يعني الانفراد بصدارة الليجا، ما يجعل المباراة ذات طابع تنافسي عالي وشدّ أعصاب للجماهير.

استعدادات الفريقين قبل الكلاسيكو

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد عروض أوروبية مبهرة في دوري أبطال أوروبا. فقد نجح برشلونة في تحقيق فوز كاسح على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 6-1، فيما تغلب ريال مدريد على يوفنتوس الإيطالي بهدف نظيف، في مباريات أكدت قوة الفريقين وقدرتهما على المنافسة على أعلى المستويات.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي القناة الرسمية التي ستقوم بإذاعة الكلاسيكو الإسباني 2025-2026.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports 1HD لنقل المباراة مباشرة، مع تعليق من المعلق الشهير حفيظ دراجي، الذي سيقوم بتحليل أحداث المباراة لحظة بلحظة وإبراز أبرز اللقطات والهجمات لكل فريق.

كيفية متابعة المباراة عبر الإنترنت

بالإضافة إلى البث التلفزيوني، يمكن لعشاق كرة القدم متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومنصات البث الرسمية مثل TOD، ما يتيح للجماهير متابعة المباراة بجودة عالية، مع تغطية لحظية وملخصات بعد كل حدث مهم داخل اللقاء.

كما يمكن لمستخدمي خدمات VPN متابعة المباراة من أي مكان في العالم، لتجاوز القيود الجغرافية والاستمتاع بالكلاسيكو كما لو كانوا في قلب الحدث.

موعد المباراة

ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:15 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، بينما سيكون موعد المباراة في 19:15 مساءً بتوقيت الإمارات. ويستضيفها ملعب سانتياجو برنابيو، الذي يعد أحد أكبر الملاعب الأوروبية بسعة جمهور تصل إلى 81,044 مشجعًا، ليكون شاهداً على ليلة كروية استثنائية.