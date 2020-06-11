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ما حقيقة إلغاء الدوري السعودي للمحترفين 2020؟

بواسطة محمود عطا الله
حقيقة إلغاء الدوري السعودي

إلغاء الدوري السعودي للموسم الحالي أصبح حديث الجميع الآن، بعدما غرد الإعلامي الرياضي مبارك الشهري بتغريدة على حسابة الشخصي على تويتر، يؤكد فيه خبر إلغاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، وإلغاء كافة نتائج هذا الموسم، على أن يبدأ الموسم الجديد في سبتمبر 2020 القادم، هذا ولم يصدر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم أي أنباء تُفيد بإلغاء الموسم، وننتظر بيان رسمي من الاتحاد بخصوص هذا الأمر، هذا ويذكر أن بعض المصادر قالت، أنه في حال إلغاء الدوري، سوف يكون عدد أندية الدوري السعودي 2021 هو 20 ناديًا، حيث تصعد أربعة أندية من دوري الدرجة الأولى.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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