ما حقيقة إلغاء الدوري السعودي للمحترفين 2020؟

إلغاء الدوري السعودي للموسم الحالي أصبح حديث الجميع الآن، بعدما غرد الإعلامي الرياضي مبارك الشهري بتغريدة على حسابة الشخصي على تويتر، يؤكد فيه خبر إلغاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، وإلغاء كافة نتائج هذا الموسم، على أن يبدأ الموسم الجديد في سبتمبر 2020 القادم، هذا ولم يصدر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم أي أنباء تُفيد بإلغاء الموسم، وننتظر بيان رسمي من الاتحاد بخصوص هذا الأمر، هذا ويذكر أن بعض المصادر قالت، أنه في حال إلغاء الدوري، سوف يكون عدد أندية الدوري السعودي 2021 هو 20 ناديًا، حيث تصعد أربعة أندية من دوري الدرجة الأولى.

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إلغاء الدوري الحالي بجميع نتائجه وانطلاق الموسم الجديد في شهر 9 ( سبتمبر ) — مبارك الشهري (@Mubark_m9) June 11, 2020