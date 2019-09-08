ما هو التشكيل المُتوقع لفريق الزمالك اليوم بمواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر المهاجم الوحيد سلاح الأبيض في اللقاء السابع







تنطلق اليوم في تمام الثامنة من مساء العاصمة القاهرة وذلك بإستاد برج العرب النهائي الكبير والمُنتظر لبطولة كأس مصر 2019 والتي طال انتظار تلك الساعة بعد أن تعثرت البطولة كثيراً تحت فوضى التأجيلات المستمرة، ولقاء النهائي اليوم لكأس مصر، يجمع الزمالك الذي أصبحت بطولة الكأس هي المُفضلة لديه بين البطولات المحلية المصرية، بل يحالفه الحظ كثيراً تحديداً عندما يتمكن من الوصول لنهائي البطولة، ضد الوافد الجديد القوي الشرس العنيد بيراميدز، والذي يطمح قطعاً أن يحرز أول ألقابه على الإطلاق داخل المسابقات المحلية المصرية في أول مواسمه التي يُشارك فيها بخضم المعترك الكروي المصري، وبهذا التقرير نُلقي الضوء على لمحات من تاريخ لقاء الفريقين الزمالك وبيراميدز ونوضح التشكل المتوقع لفريق الزمالك في مواجهة اليوم بنهائي كأس مصر 2019.







الزمالك ضد بيراميدز والتشكيل المتوقع

يلتقي اليوم الزمالك بنهائي كاس مصر أمام منافس عنيد إلتقاه الفريق الأبيض في ست لقاءات كروية سابقة هي عدد المباريات التي تواجه خلالها الفريقين في تاريخيهما، ويُمثل لقاء اليوم بنهائي الكأس 2019 اللقاء رقم 7 بين الزمالك وبيراميدز وهو للمعلومة الأول بين الفريقين في نهائي الكأس، وللمعلومة تمكن الزمالك من الفوز في أربع مرات ولكن عندما كان بيراميدز تحت مُسمى فريق الأسيوطي، لكن في لقاءين تحت اسم بيراميدز نجح الزمالك أن يحرز التعادل كأفضل نتيجة له، وهزم في اللقاء الأخر من بيراميدز.







ولكن يظل لقاء الكأس اليوم هي فرس الرهان الذي يسعى الفريقان لكسبه، فالزمالك يريد أن يخرج من الموسم ببطولة محلية بعد أن فقد الدوري بغرابة شديدة، وبيراميدز يُريد أن يؤكد تفوقه المستحق كوافد جديد بالفوز بلقب الكأس ليدخل الموسم الجديد وهو بين الكبار تريباً وألقاباً.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع اليوم في نهائي بطولة كأس مصر 2019 بمواجهة فريق بيراميدز، عواد حارساً لمرمى الفريق، وخط الدفاع المتوقع يتكون من عبد الله جمعه مع محمد عبد الغني، ومحمود علاء ومعهم حمدي النقاز، وبخط المنتصف يخوض الزمالك مباراته اليوم بفرجاني ساسي وطارق حامد ومعهم أشرف بن شرقي مع يوسف أوباما وخامسهم محمد أوناجم، ويلعب المدير الفني اليوم ميتشو كما هو متوقع بمهاجم وحيد هو مصطفى محمد.





