ما هو تردد قناة المريخ الفضائية على النايل سات والعرب سات؟

ما هو تردد قناة المريخ الفضائية على النايل سات وما هو تردد قناة نادي المريخ السوداني على العرب سات هي أسئلة تشغل تفكير الجميع سنجيب عنها، أولا القناة موجودة على قمر العرب سات فقط، ولا يوجد تردد لقناة المريخ الفضائية على النايل سات، إذا يتمكن كل الراغبين من مشاهدة قناة نادي المريخ عبر العرب سات بدر 4، وقناة المريخ السوداني هي القناة الناقلة لمباراة المريخ وشبيبة القبائل الجزائري، مساء يوم السبت 24 أغسطس 2019، ولقاء العودة من الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2020.

تردد قناة المريخ الفضائية على العرب سات

كل الجماهير والمشاهدين في السودان والسعودية والإمارات والكويت ومصر وفي كل دول العالم، ستتمكن من مشاهدة قناة المريخ الفضائية بصورة جيدة ومتميزة عبر مدار العرب سات، كما ستتمكن كل الجماهير من مشاهدة مباراة العودة بين المريخ وشبيبة القبائل بجودة وتقنية عاليتين، تردد قناة المريخ الفضائية على العرب سات بدر 4 هو 12034 عمودي.

تقدم قناة المريخ مجموعة متميزة من البرامج الرياضية، مع كبار نجوم الإعلام الرياضي في السودان، كما تقدم تغطية مستمرة لكل أخبار نادي المريخ وأخبار الرياضة السودانية والعربية والعالمية، كما تقدم مواد إعلامية حصرية لكل جماهير نادي المريخ.