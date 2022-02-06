ما هو تشكيل منتخب مصر في نهائي إفريقيا 2022 أمام السنغال؟.. تعرف على سبب غياب عمر كمال عبد الواحد

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش عن تشكيل المنتخب المصري الذي يخوض نهائي كأس أمم إفريقيا 2022 ضد نظيره السنغالي، هذا ويغيب كيروش عن تلك المباراة النهائية وسوف يكون متواجدًا في المدرجات، وذلك بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة قبل النهائي، تبدأ مباراة مصر والسنغال النهائية عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

تشكيل منتخب مصر ضد السنغال في نهائي إفريقيا 2022

يعاني منتخب مصر من عدة غيابات، كان آخرها غياب عمر كمال عبد الواحد الموقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، كما يغيب محمد الشناوي وأحمد حجازي للإصابة، جاء تشكيل منتخب مصر في نهائي إفريقيا كالتالي:

– محمد أبو جبل.

– إمام عاشور، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح.

– محمد النني، حمدي فتحي، عمرو السولية.

– عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.

يدخل منتخب السنغال المباراة النهائية بصفوف مكتملة، حيث يقود الهجوم السنغالي ساديو ماني وإسماعيلا سار.