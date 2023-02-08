ما هو توقيت مباراة الأهلي والريال اليوم في مونديال الأندية؟

يلتقي النادي الأهلي المصري مع ريال مدريد في مباراة تاريخية اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 ضمن الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالمغرب، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي والريال اليوم الأربعاء بتوقيت الكويت والسعودية والإمارات وسلطنة عمان، بتوقيت ألمانيا وفرنسا وجرينتش، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، الفائز في المباراة يتأهل للنهائي ليقابل الهلال الذي تمكن من هزيمة بطل أمريكا الجنوبية فلامنجو البرازيلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد

بخصوص قنوات تذيع لعبة الأهلي وريال مدريد مباشرة اليوم فسوف تكون منقولة على قناة أون تايم سبورت الأرضية، قناة المغرب الرياضية الأرضية، قناة SSC1 HD الفضائية السعودية،تُقام المباراة بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله بالرباط، حيث من المرتقب ان يحضر اللقاء جمهور مغربي كبير سوف يدعم بطل مصر في تلك المباراة ضد بطل إسبانيا.

موعد مباراة الأهلي والريال اليوم

الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية 2023 بوصفه وصيف بطولة كأس أمم إفريقيا، بدا الأهلي المونديال من الدور التمهيدي، حيث تغلب على أوكلاند سيتي 3-0، في الدور الأول للبطولة تغلب الأهلي على سياتل الأمريكي بهدف دون رد، ريال مدريد يشارك في كأس العالم بوصفه بطل أوروبا ومباراة اليوم هي أو مبارياته في البطولة، موعد مباراة الأهلي والريال اليوم بالأوقات التالية:

الساعة 11 مساء بتوقيت سلطنة عمان ودبي.

الساعة 10 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا وفرنسا.

الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش (لندن).

الساعة 2 عصرًا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 6 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.