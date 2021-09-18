ما هي أسماء المحترفين في العربي الكويتي 2022/2021؟

بواسطة محمود عطا الله
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يدخل نادي العربي الكويتي الموسم الكروي المحلي الجديد بكل قوة لحسم كل البطولات، حيث يضم العربي مجموعة من أبرز اللاعبين المحليين، إلى جانب قيامه بدعم صفوفه بعدد من أبرز اللاعبين الأجانب، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء اللاعبين المحترفين في صفوف العربي الكويتي خلال الموسم 2022/2021، وقد بدأ العربي الموسم الجديد بتحقيق فوز عريض على نادي الجهراء في ربع نهائي كأس الأمير بنتيجة 5-0، وتألق محترفي العربي في هذا اللقاء.

أسماء المحترفين في العربي الكويتي 2022/2021

  • السنوسي الهادي: مهاجم دولي ليبي، 27 سنة، يلعب للعربي منذ 2019.
  • جوسيب كنيزيفتش: لاعب وسط كرواتي، 32 عامًا، حصل على جائزة أفضل لاعب وسط في الدوري المجري مرتين.
  • أيمن محمود: مدافع تونسي، 25 عامًا، لعب من قبل للترجي التونسي.
  • مارديك مارديكيان: مهاجم المنتخب السوري، 29 عام.
  • علاء دالي: مهاجم سوري، 24 عام، مهاجم منتخب سوريا، لعب من قبل لأندية قطر القطري، وأمانة بغداد، وتشرين السوري.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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