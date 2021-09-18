ما هي أسماء المحترفين في العربي الكويتي 2022/2021؟

يدخل نادي العربي الكويتي الموسم الكروي المحلي الجديد بكل قوة لحسم كل البطولات، حيث يضم العربي مجموعة من أبرز اللاعبين المحليين، إلى جانب قيامه بدعم صفوفه بعدد من أبرز اللاعبين الأجانب، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء اللاعبين المحترفين في صفوف العربي الكويتي خلال الموسم 2022/2021، وقد بدأ العربي الموسم الجديد بتحقيق فوز عريض على نادي الجهراء في ربع نهائي كأس الأمير بنتيجة 5-0، وتألق محترفي العربي في هذا اللقاء.

أسماء المحترفين في العربي الكويتي 2022/2021