ما هي القنوات الناقلة لبطولة دبي الدولية الودية 2022 ومباريات العراق وقطر والسعودية والإمارات؟

تنطلق بطولة دبي الدولية 2022 للمنتخبات الأولمبية اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 بخمسة مباريات قوية مرتقبة، حيث تشارك في البطولة عشر منتخبات عربية وآسيوية إلى جانب منتخب كرواتيا، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لبطولة دبي الودية 2022 للمنتخبات تحت 23 سنة، يشارك في البطولة منتخبات الإمارات والعراق والسعودية وقطر واليابان وأوزبكستان والصين وكرواتيا وفيتنام وتايلاند.

القنوات الناقلة لبطولة دبي الدولية الودية 2022

القنوات التي تذيع بطولة دبي الدولية الودية 2022 من الإمارات قنوات دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية والشارقة الرياضية.

قناة ssc السعودية تذيع مباريات البطولة ومنتخب السعودية الأولمبي.

قناة الرابعة العراقية تذيع مباريات البطولة ومباريات العراق الأولمبي.

قنوات الكأس تذيع مباريات البطولة ومباريات منتخب قطر الأولمبي تحت 23 سنة.

نظام بطولة دبي الدولية 2022

يلعب كل منتخب مباراتين، الأولى يوم 23 مارس، والثانية يوم 26 مارس، والفرق صاحبة الأعلى رصيد، تتأهل لليوم الختامي للبطولة، وسيكون يوم 29 مارس 2022، تُقام كل مباريات البطولة على ملاعب مدينة دبي.