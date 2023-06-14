ما هي القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية؟

أُعلن رسميًا عن القنوات الناقلة لمباريات بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية من دول الاتحاد، وتستضيف تلك البطولة حاليًا دولة العراق بمشاركة 9 منتخبات، النسخة الحالية من تلك البطولة هي النسخة الرابعة، وقد فاز باللقب من قبل منتخبات: الأردن والسعودية وإيران.

نظام بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة

في خبر سار سوف تكون مباريات بطولة اتحاد غرب آسيا 2023 للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة منقولة على عدة قنوات فضائية مفتوحة، بخصوص نظام البطولة فقد وزعت القرعة المنتخبات المشاركة على ثلاث مجموعات، كل مجموعة تضم ثلاث منتخبات، يتأهل للدور قبل النهائي أبطال المجموعات وأفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني.

القنوات الناقلة لمباريات بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية:

– قنوات دبي الرياضية.

– قنوات أبوظبي الرياضية.

– قناة العراقية الرياضية.

– قناة السعيدة اليمنية.

– قناة الرابعة الرياضية العراقية.

– قناة inews العراقية.

– قناة الشرقية العراقية.

– قناة LBC اللبنانية.

– قناة الأردن الرياضية.