ما هي القنوات الناقلة لمباراة العراق وسوريا في تصفيات كأس العالم؟

يستضيف ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة المباراة المرتقبة بين المنتخبين العراقي والسوري في تصفيات كأس العالم والجولة الخامسة من المجموعة الأولى، وذلك مساء اليوم الخميس، كل منتخب يبحث عن الفوز للمحافظة على حظوظه في التأهل لمونديال قطر 2022، العراق وسوريا في المركزين الخامس والسادس برصيد 3 نقاط ونقطة واحدة على التوالي، في حين يتصدر تلك المجموعة منتخب إيران برصيد 10 نقاط، يلية كوريا الجنوبية ولها ثماني نقاط.

موعد لعبة العراق وسوريا اليوم الخميس

أكد أدفوكات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أن تشكيل منتخب العراق سوف يشهد مشاركة عدد من الوجوه الجديدة، يذكر أن أدفوكات قد ضم نجم رديف مانشستر يونايتد زيدان إقبال، موعد مباراة العراق وسوريا اليوم الخميس عند الثامنة مساء بتوقيت العراق والسعودية وسوريا، التاسعة بتوقيت دبي.

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