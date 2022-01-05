ما هي القنوات الناقلة لمباريات الدوري العراقي 2022؟

يعتبر الدوري العراقي واحد من أهم الدوريات في المنطقة العربية وآسيا ويضم العديد من الأندية العريقة صاحبة الشعبية الكبيرة، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباريات الدوري العراقي 2022 للموسم الحالي والذي يشهد قمة في المنافسة بين الأندية المشاركة في البطولة، هذا وقد نجحت قناة فضائية مفتوحة في نقل الدوري العراقي بكب الجماهير في العراق وحول العالم.

القنوات الناقلة للدوري العراقي 2022

سوف تتمكن الجماهير من مشاهدة بث مباريات الدوري العراقي 2022 عبر قناة فضائية مفتوحة، يصل بثها إلى ألمانيا والسويد وإنجلترا، وكل دول أوروبا وأمريكا وكندا، وإلى أستراليا، فالقنوات الناقلة للدوري العراقي 2022 هي قناة العراقية الرياضية HD، تردد تلك القناة هو 12562 على النايل سات.