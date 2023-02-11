ما هي القنوات الناقلة لمباريات المريخ والهلال في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

بواسطة محمود عطا الله
القنوات الناقلة لمباريات المريخ والهلال في دوري أبطال إفريقيا 2023 القنوات الناقلة لمباريات المريخ والهلال في دوري أبطال إفريقيا 2023

تتواجد أندية السودان المريخ والهلال في دور المجموعات (دور 16) من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، وتترقب كل الجماهير السودانية في كل مكان أسماء القنوات الناقلة لمشاهدة مباريات المريخ والهلال في هذا الدور من البطولة الإفريقية، المريخ يلعب في المجموعة الرابعة مع الزمالك المصري والترجي وشباب بلوزداد، الهلال يلعب في المجموعة الثانية مع ماميلودي صن داونز بطل جنوب إفريقيا والأهلي المصري والقطن الكاميروني.

القنوات الناقلة لمباريات المريخ والهلال في دوري أبطال إفريقيا 2023

  • القنوات الناقلة لمباريات المريخ والهلال كل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023 بداية من دور المجموعات هي قنوات بين سبورتس القطرية.
  • القناة الناقلة لمباراة المريخ والترجي اليوم هي قناة bein sports HD4 مع المعلق الرياضي جواد بدة وتبدأ عند الساعة 6 مساء بتوقيت السودان.
  • قنوات تذيع مباراة الهلال وماميلودي صن داونز هي قناة بي إن سبورتس الرابعة وتبدأ عند الساعة 3 عصرًا بتوقيت السودان.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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