ما هي القنوات الناقلة لمباريات المريخ والهلال في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

تتواجد أندية السودان المريخ والهلال في دور المجموعات (دور 16) من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، وتترقب كل الجماهير السودانية في كل مكان أسماء القنوات الناقلة لمشاهدة مباريات المريخ والهلال في هذا الدور من البطولة الإفريقية، المريخ يلعب في المجموعة الرابعة مع الزمالك المصري والترجي وشباب بلوزداد، الهلال يلعب في المجموعة الثانية مع ماميلودي صن داونز بطل جنوب إفريقيا والأهلي المصري والقطن الكاميروني.

القنوات الناقلة لمباريات المريخ والهلال في دوري أبطال إفريقيا 2023