ما هي القنوات الناقلة لمباريات المريخ والهلال في دوري أبطال إفريقيا 2023؟
تتواجد أندية السودان المريخ والهلال في دور المجموعات (دور 16) من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، وتترقب كل الجماهير السودانية في كل مكان أسماء القنوات الناقلة لمشاهدة مباريات المريخ والهلال في هذا الدور من البطولة الإفريقية، المريخ يلعب في المجموعة الرابعة مع الزمالك المصري والترجي وشباب بلوزداد، الهلال يلعب في المجموعة الثانية مع ماميلودي صن داونز بطل جنوب إفريقيا والأهلي المصري والقطن الكاميروني.
القنوات الناقلة لمباريات المريخ والهلال في دوري أبطال إفريقيا 2023
- القنوات الناقلة لمباريات المريخ والهلال كل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023 بداية من دور المجموعات هي قنوات بين سبورتس القطرية.
- القناة الناقلة لمباراة المريخ والترجي اليوم هي قناة bein sports HD4 مع المعلق الرياضي جواد بدة وتبدأ عند الساعة 6 مساء بتوقيت السودان.
- قنوات تذيع مباراة الهلال وماميلودي صن داونز هي قناة بي إن سبورتس الرابعة وتبدأ عند الساعة 3 عصرًا بتوقيت السودان.