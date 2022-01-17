ما هي القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا لكرة اليد 2022؟

تترقب كل الجماهير مشاهدة مباريات منتخبات الكويت وقطر والسعودية والإمارات والعراق وعمان في بطولة كأس آسيا 2022 لكرة اليد التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية خلال الفترة من 18 حتى 31 يناير 2022 الجاري، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا 2022 لكرة اليد، حيث تذيع عدة قنوات فضائية تلك البطولة الهامة والمؤهلة إلى كأس العالم القادمة 2023.

القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا لكرة اليد 2022

يشارك في بطولة أمم آسيا Handball عدد 16 منتخبًا آسيويًا، قسمت القرعة تلك المنتخبات على أربع مجموعات، تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد إلى ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة، القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا لكرة اليد 2022 ستكون:

1- قناة الكاس الرياضية.

2- قنوات SSC H السعودية.

3- قنوات عمان الرياضية.

ربما يكون هناك قنوات أخرى سوف تذيع مباريات البطولة، فتابعونا مع كل جديد.

تاريخ كأس آسيا لكرة اليد

أقيمت بطولة كأس أمم آسيا لكرة اليد من قبل 18 مرة، منتخب كوريا الجنوبية هو الأكثر فوزًا بالبطولة بعدد 9 ألقاب، منتخب قطر هو حامل لقب البطولة الفائز بالنسخة الماضية، منتخب الكويت لكرة اليد هو ثاني أكثر المنتخبات فوزًا بالبطولة بعدد 4 ألقاب، منتخب قطر حقق البطولة ثلاث مرات، واليابان مرتين.