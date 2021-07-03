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ما هي القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة؟

بواسطة محمود عطا الله
القنوات الناقلة لكأس العرب للشباب القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للشباب

دخلت بطولة كأس العرب للشباب 2021 المقامة بمصر في مراحلها الفاصلة والحاسمة، حيث تُقام اليوم السبت الثالث من شهر يوليو مباريات الدور قبل النهائي من البطولة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة مباشرة على الهواء، وترددات تلك القنوات، حيث تُقام اليوم السبت مباراة السعودية ومصر للشباب المرتقبة، بينما يلتقي في المباراة الثانية منتخب الجزائر مع منتخب تونس.

القنوات الناقلة لكأس العرب للشباب ومباراة السعودية ومصر

يلتقي منتخب السعودية تحت 20 سنة مع نظيره منتخب مصر في تمام السادسة مساء بتوقيت المملكة على ملعب القاهرة الدولي ضمن الدور قبل النهائي من البطولة، منتخب السعودية للشباب تأهل إلى هذا الدور بعد تغلبه في ربع النهائي على حامل اللقب منتخب السنغال، القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للشباب 2021 هي قنوات فضائية مصرية مفتوحة، حيث تذيع البطولة مباشرة قناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة للبطولة العربية على النايل سات هو 11861 رأسي، بينما تردد قناة النيل الرياضية على النايل سات هو 11843 أفقي، هذا ويذكر أن مباراة تونس والجزائر تبدأ عند التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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