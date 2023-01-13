ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر وتونس والمغرب في كأس العالم لكرة اليد 2023؟

انطلقت في السويد وبولندا بطولة مونديال اليد 2023 بمشاركة 32 دولة منهم ستة منتخبات عربية، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 تلك القنوات العربية التي تذيع مباريات مصر وتونس والمغرب والجزائر وقطر والسعودية، كما أكدت عدة مصادر أن قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد الرسمية على اليوتيوب سوف تنقل عدد من مباريات تلك البطولة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم لكرة اليد 2023

قناة SSC وشاهد السعوديتين، تنقل مباريات منتخب السعودية في كأس العالم لكرة اليد 2023 وعدد آخر من المباريات. قناة ON sport المصرية تذيع مباريات منتخب مصر لكرة اليد في المونديال. قناة الوطنية التونسية. قناة الرياضية المغربية. قنوات الكأس القطرية.

قناة الوطنية التونسية، ستكون القناة الناقلة لمباريات منتخب تونس في كأس العالم لكرة اليد 2023، البداية من يوم الجمعة 13 يناير 2023، مع مباراة تونس والبحرين، كما من المرتقب أن تكون تلك المباراة منقولة على قناة البحرين الرياضية، مباراة المغرب وأمريكا اليوم منقولة على الرياضية المغربية، مباراة الجزائر وصربيا منقولة على الجزائرية الرياضية.