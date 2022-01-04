ما هي صفقات الانتقالات الشتوية في الدوري الإماراتي 2022؟

الدوري الإماراتي هو واحد من أهم الدوريات في الخليج العربي وآسيا، ودائما ما يكون سوق الانتقالات هام لكل الفرق سواء في الشتاء أو في فترة الصيف، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير تفاصيل أهم صفقات سوق الانتقالات الشتوية في الدوري الإماراتي 2022 خلال شهر يناير الجاري، ونتابع صفقات العين وشباب الأهلي والشارقة والوحدة والجزيرة وبني ياس الشتوية، وباقي صفقات فرق الدوري خلال الفترة الحالية.

صفقات الانتقالات الشتوية في الدوري الإماراتي 2022

الوحدة:

– أول صفقات الوحدة في فترة الانتقالات الشتوية 2022 كانت التعاقد مع الدولي البرتغالي أدريان سيلفا (التفاصيل)

يبدأ سوق الانتقالات الشتوي في الإمارات بداية من يوم 5 يناير، ومن المرتقب أن تشهد الساعات القادمة صفقات هامة فتابعونا مع كل جديد.