ما هي صفقات الانتقالات الشتوية في الدوري الإماراتي 2022؟

بواسطة محمود عطا الله
صفقات سوق الانتقالات الشتوية في الدوري الإماراتي صفقات سوق الانتقالات الشتوية في الدوري الإماراتي

الدوري الإماراتي هو واحد من أهم الدوريات في الخليج العربي وآسيا، ودائما ما يكون سوق الانتقالات هام لكل الفرق سواء في الشتاء أو في فترة الصيف، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير تفاصيل أهم صفقات سوق الانتقالات الشتوية في الدوري الإماراتي 2022 خلال شهر يناير الجاري، ونتابع صفقات العين وشباب الأهلي والشارقة والوحدة والجزيرة وبني ياس الشتوية، وباقي صفقات فرق الدوري خلال الفترة الحالية.

صفقات الانتقالات الشتوية في الدوري الإماراتي 2022

الوحدة:
– أول صفقات الوحدة في فترة الانتقالات الشتوية 2022 كانت التعاقد مع الدولي البرتغالي أدريان سيلفا (التفاصيل)
يبدأ سوق الانتقالات الشتوي في الإمارات بداية من يوم 5 يناير، ومن المرتقب أن تشهد الساعات القادمة صفقات هامة فتابعونا مع كل جديد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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