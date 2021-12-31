ما هي صفقات الدوري الكويتي في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟.. القادسية والعربي والكويت وكاظمة

من المرتقب أن تكون فترة الانتقالات الشتوية بالدوري الكويتي لهذا الموسم غاية في القوة والأهمية، حيث سوف يبحث كل فريق عن تدعيم صفوفه بصفقات قوية تصنع الفارق، لاستكمال الموسم بقوة، أو لتحسين اداء الفريق، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير تفاصيل صفقات الدوري الكويتي في سوق الانتقالات الشتوية 2022، والصفقات الجديدة لأندية العربي والقادسية والكويت وكاظمة وكل فرق الدوري الكويتي الممتاز STC.

صفقات الدوري الكويتي في سوق الانتقالات الشتوية 2022