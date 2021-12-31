ما هي صفقات الدوري الكويتي في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟.. القادسية والعربي والكويت وكاظمة

بواسطة محمود عطا الله
صفقات الدوري الكويتي في سوق الانتقالات الشتوية 2022 صفقات الدوري الكويتي في سوق الانتقالات الشتوية 2022

من المرتقب أن تكون فترة الانتقالات الشتوية بالدوري الكويتي لهذا الموسم غاية في القوة والأهمية، حيث سوف يبحث كل فريق عن تدعيم صفوفه بصفقات قوية تصنع الفارق، لاستكمال الموسم بقوة، أو لتحسين اداء الفريق، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير تفاصيل صفقات الدوري الكويتي في سوق الانتقالات الشتوية 2022، والصفقات الجديدة لأندية العربي والقادسية والكويت وكاظمة وكل فرق الدوري الكويتي الممتاز STC.

صفقات الدوري الكويتي في سوق الانتقالات الشتوية 2022

  • نادي القادسية يُعلن عن واحدة من صفقاته خلال موسم الانتقالات الشتوية بالدوري الكويتي، وهي التعاقد مع اللاعب حسام السويسي، وهو لاعب متوسط ميدان تونسي، يلعب لنادي مستقبل الرجيش في تونس، عمره 24 عاما، سجل هدفين هذا الموسم مع فريقه.
  • تابعونا مع كل جديد.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

صفقات النصر في سوق الانتقالات الشتوية 2022.. تعرف على كل جديد (مُحدث)

أخبار الرياضة

صفقات الهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2022.. تعرف على كل جديد “مُحدث”


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.