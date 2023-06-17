ما هي صفقات القادسية الكويتي في فترة الانتقالات الصيفية 2023؟

يسعى نادي القادسية لتحقيق كل البطولة التي سوف يشارك فيها خلال الموسم القادم 2024/2023 على أن يدعم تلك الطموحات صفقات وتعاقدات قوية لدعم صفوف الفريق، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير صفقات القادسية الكويتي في فترة الانتقالات الصيفية 2023، وكل أخبار العميد في الميركاتو الصيفي، القادسية سوف يُقيم معسكر خارجي استعدادًا للموسم القادم، يتخلله عدة مباريات قوية.

القادسية وأهداف هامة في الانتقالات الصيفية 2023

يخطط مجلس إدارة القادسية للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، ليكون الفريق قوي في كل مراكزه، خاصة بعد خروج الفريق دون تحقيق بطولات خلال الموسم الماضي، عاد السيد فواز الحساوي للقادسية من جديد، ويدير مع مجلس الإدارة ملف التعاقدات الجديدة للفريق.

صفقات القادسية الكويتي في فترة الانتقالات الصيفية 2023:

– تعاقد القادسية مع النجم الليبي محمد صولة لمدة موسم مقابل 800 ألف دولار.

– التعاقد مع النجم الكويتي مبارك الفنيني مقابل 100 ألف دينار.

– مهاجم إفريقي مميز في الطريق للقادسية.

– تابعونا مع كل جديد.