ما هي صفقات تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023؟
دخل ملاك نادي تشيلسي الجدد الميركاتو الشتوي بكل قوة لدعم كل مراكز وصفوف الفريق للمنافسة على كل البطولات المحلية والقارية، ربما يكون تشيلسي هو الفريق الأنشط في السوق الشتوي للاعبين، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير كل جديد بخصوص صفقات تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023، ونُقدم أسماء اللاعبين الجدد للبلوز، واهم المعلومات عنهم.
صفقات تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية 2023
- ديفيد فوفانا: أول صفقات تشيلسي الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023، هو مهاجم (20 سنة)، الجنسية من كوت ديفوار، وقع لنادي تشيلسي قادمًا من نادي مولدة النرويجي، هو بطل دوري وكأس النرويج مع نادي مولدة، لعب فوفانا للنادي النرويجي 42 مباراة وسجل 15 هدفًا.
- بنوا بدياشيلي: مدافع فرنسي، يبلغ من العمر 21 سنة، وقع لنادي تشيلسي للدفاع عن ألوان البلوز لمدة سبعة مواسم ونصف الموسم، قادمًا من نادي موناكو الفرنسي، يلعب للفريق الأول بنادي موناكو منذ 2018.
- أندري سانتوس: لاعب متوسط ميدان برازيلي، 20 سنة، قادمًا من نادي فاسكو دي جاما البرازيلي، سانتوس لاعب تشيلسي الجديد يبلغ من العمر 18 عامًا، مع نادي دي جاما الأول لعب 33 مباراة وسجل 8 أهداف، يلعب لمنتخب البرازيل للشباب تحت 20 سنة.