ما هي صفقات تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023؟

بواسطة محمود عطا الله
صفقات تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية 2023 صفقات تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية 2023

دخل ملاك نادي تشيلسي الجدد الميركاتو الشتوي بكل قوة لدعم كل مراكز وصفوف الفريق للمنافسة على كل البطولات المحلية والقارية، ربما يكون تشيلسي هو الفريق الأنشط في السوق الشتوي للاعبين، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير كل جديد بخصوص صفقات تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023، ونُقدم أسماء اللاعبين الجدد للبلوز، واهم المعلومات عنهم.

صفقات تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية 2023

  1. ديفيد فوفانا: أول صفقات تشيلسي الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023، هو مهاجم (20 سنة)، الجنسية من كوت ديفوار، وقع لنادي تشيلسي قادمًا من نادي مولدة النرويجي، هو بطل دوري وكأس النرويج مع نادي مولدة، لعب فوفانا للنادي النرويجي 42 مباراة وسجل 15 هدفًا.
  2. بنوا بدياشيلي: مدافع فرنسي، يبلغ من العمر 21 سنة، وقع لنادي تشيلسي للدفاع عن ألوان البلوز لمدة سبعة مواسم ونصف الموسم، قادمًا من نادي موناكو الفرنسي، يلعب للفريق الأول بنادي موناكو منذ 2018.
  3. أندري سانتوس: لاعب متوسط ميدان برازيلي، 20 سنة، قادمًا من نادي فاسكو دي جاما البرازيلي، سانتوس لاعب تشيلسي الجديد يبلغ من العمر 18 عامًا، مع نادي دي جاما الأول لعب 33 مباراة وسجل 8 أهداف، يلعب لمنتخب البرازيل للشباب تحت 20 سنة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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