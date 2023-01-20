ما هي صفقات نيوكاسل في فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023؟

تحرص إدارة نيوكاسل دائمًا على دعم الفريق بأبرز النجوم في عالم كرة القدم للمنافسة على كل البطولات المحلية والقارية القادمة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير صفقات نيوكاسل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية يناير 2023، هذا وقد دخل نيوكاسل حاليًا في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي، وينافس بقوة على اللقب مع أرسنال والسيتي واليونايتد، وسينافس نيوكاسل في الموسم القادم على لقب دوري أبطال أوروبا.

صفقات نيوكاسل في فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023