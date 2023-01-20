ما هي صفقات نيوكاسل في فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023؟

تحرص إدارة نيوكاسل دائمًا على دعم الفريق بأبرز النجوم في عالم كرة القدم للمنافسة على كل البطولات المحلية والقارية القادمة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير صفقات نيوكاسل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية يناير 2023، هذا وقد دخل نيوكاسل حاليًا في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي، وينافس بقوة على اللقب مع أرسنال والسيتي واليونايتد، وسينافس نيوكاسل في الموسم القادم على لقب دوري أبطال أوروبا.
صفقات نيوكاسل في فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023
- إعارة المهاجم كريس وود لنادي نوتام فورست الإنجليزي.
- امادو ديالو: أولى صفقات نيوكاسل في فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023 في صفقة انتقال حر، هو جناح إنجليزي يبلغ من العمر 19 سنة، لعب لفريق نيوكاسل تحت 21 وأثبت قدراته العالية.
- جارانج كول: مهاجم أسترالي دولي، يبلغ من العمر 18 عامًا يلعب لمنتخب أستراليا الأول، من مواليد 2004، ترجع أصوله لجنوب السودان، موهبة كروية عالمية قادمة.
- إعارة جارانج كول في انتقالات يناير 2023 لنادي هارتس الأسكتلندي.