ما هي صفقات Chelsea في فترة الانتقالات الصيفية 2023؟

يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي إبرام تعاقدات قوية خلال الصيف الحالي 2023 على الرغم من أنه ضم العديد من النجوم خلال يناير الماضي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير صفقات تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، وأهم التفاصيل عن تلك التعاقدات الجديدة، يذكر أنه يقود تشيلسي بداية من الموسم القادم 2024/2023 مدير فني جديد وهو الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان وتوتنهام السابق.

المغادرون صفوف Chelsea خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023

من أبرز الصفقات التي غادرت صفوف تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023 الحالية هو نجم منتخب فرنسا نجولو كانتي الذي انضم لنادي اتحاد جدة السعودي، كما غادر الفريق المدافع كاليدو كوليبالي المنتقل حديثًا للهلال السعودي، وماتيو كوفاسيتش المنتقل لمانشستر سيتي، والحارس إدوارد مندي المنتقل للأهلي السعودي، الألماني كاي هافيرتز غادر تشيلسي إلى أرسنال، ماسون ماونت في طريقه لمغادرة تشيلسي.

صفقات تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية 2023:

– كريستوفر نكونو: من أقوى تعاقدات تشيلسي صيف 2023 وهو جناح فرنسي 25 سنة قادمًا من نادي لايبزج الألماني ويلعب لتشيلسي لمدة 6 مواسم قيمة التعاقد 53 جنيه إسترليني.

– نيكولاس جاكسون: مهاجم سنغالي، 22 عامًا، قادمًا من فياريال الإسباني، ضمه تشيلسي لمدة 8 مواسم، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

– ضم تشيلسي صفقات مميزة للاعبين لهم مستقبل واعد وأعمارهم تقريبًا بين 18 و19 سنة.

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